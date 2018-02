Langs de A19 worden praatpalen weggehaald. Een vrachtwagenchauffeur merkte te laat een signalisatiewagen op. Hij kon hem in laatste instantie nog ontwijken, maar kwam in de middenberm op zijn dak terecht. De vrachtwagen moest worden getakeld, waardoor er een hele tijd verkeershinder was. Rond half drie was de snelweg terug volledig vrij.

Bij het ongeval vielen geen gewonden.