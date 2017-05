Vrachtwagen raast door middenberm

Op de autosnelweg E40/A18 tussen Veurne en Jabbeke is een vrachtwagen dwars door de middenberm van de autosnelweg gereden. Als bij wonder viel er slechts één gewonde.

De vrachtwagenbestuurder reed richting Jabbeke en verloor om nog onduidelijke reden de controle over het stuur ter hoogte van de snelwegparking in Westkerke. Het voertuig botste tegen het verkeersbord dat de parking aanduidt, begon te slippen en knalde op de middenberm. De klap was enorm. De truck reed dwars door de berm en kwam tot stilstand aan de andere kant.

De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval zorgde voor enige verkeershinder in beide richtingen. Volgens de brandweer van Gistel is een ramp vermeden. "Zonder de berm was de vrachtwagen op de rijvakken van de tegenovergestelde richting terechtgekomen. Het was heel druk richting Calais, dus de gevolgen waren een pak groter geweest. Hier is een ramp vermeden".