Vrachtwagen rijdt zich klem op boerderij

Dinsdagmorgen heeft een Hongaarse vrachtwagen met Roemeense bestuurder urenlang vastgezeten op een boerderij in de Alloenestraat in Steenkerke.

De bestuurder, die enkel Roemeens sprak, had net daarvoor getankt en was door een verkeerde interpretatie van zijn GPS in het kleine doodlopende straatje verzeild geraakt.

De bestuurder probeerde nog om met zijn vrachtwagen van op de boerderij weg te rijden maar beschadigde daarbij een poort en een stuk van een dak. Ook reed hij bij het draaien tegen een boom waarbij de stuurcabine met één wiel diep in de modder wegzakte. Zijn aanhangwagen beschadigde ook enkele betonnen platen van de afsluiting.

De politie en een takeldienst kwamen ter plaatse om de stuurcabine weer op het rechte pad te krijgen. Dit had heel wat voeten in de aarde omdat de Alloenestraat en het dreefje naar de boerderij erg smal is. Door de verschillende aanrijdingen raakte de vrachtwagen licht beschadigd.

Niet de eerste keer

Volgens de bewoonster gebeurt het meermaals dat vrachtwagens de kleine doodlopende landweg oprijden om dan met veel moeite te draaien en terug te rijden richting Albert-I laan. Volgens haar ontbreekt er een duidelijke signalisatie die aanduidt dat de Alloenestraat een doodlopende landbouwweg is.