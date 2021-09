In de Burgweg, een smalle landelijke weg die in de richting van Koksijde loopt, kwam de trailer van de trekker met zijn achteras in de berm vast te zitten. De trailer helde over naar de kant van de gracht maar bleef overeind. Omdat er weinig autoverkeer is langs deze weg viel de hinder mee.

Er vielen geen gewonden en de trailer liep ook geen schade op. Het duurde wel een tijdje vooraleer het gevaarte weer de weg op kon.