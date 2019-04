Vrachtwagen rijdt zich vast op knooppunt R8/A19

Opnieuw verkeersellende op het knooppunt van de R8 en de A19 in Kortrijk vanmorgen. Een vrachtwagenbestuurder voerde een verkeerd manoeuvre uit, en dat zorgde meteen voor heel wat file op de R8.

De bestuurder van de vrachtwagen schatte de bocht naar de A19 verkeerd in en reed zich vast. Alle verkeer van de R8 naar de A19 moest er daardoor over één rijstrook, tot de vrachtwagen getakeld was. Rond half negen kon het verkeer opnieuw vlot voorbij.

Niet de eerste keer

De plek van de verkeersellende is een bekend zwart punt in West-Vlaanderen. Het dossier voor de heraanleg sleept al 20 jaar aan. De werken zouden eind 2018 starten, maar die timing werd verlegd naar 2019. Ondertussen werden de plannen nog maar eens op de lange baan geschoven.

Wanneer aangepakt?

Voorlopig is de nieuwe vooropgestelde timing 2020. Dan voorziet Vlaams Minister voor mobiliteit Ben Weyts 13 miljoen euro voor de heraanleg van het afrittencomplex. Tenminste, als de timing ondertussen niet aangepast wordt...

Bekijk ook