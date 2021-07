Vrachtwagen in schaar veroorzaakt file op E17

Verkeersellende woensdagmiddag op de E17 tussen Kortrijk en Gent nadat een vrachtwagen, net voor de parking in Kruishoutem, in schaar ging. De snelweg was een tijdlang volledig afgesloten vanaf Waregem richting Gent, tot 16u30.

Het ongeval gebeurde iets over twee uur. Een vrachtwagen, niet geladen met giftige stoffen, kwam in schaar te staan en versperde zo de drie rijstroken van de E17 in de richting van Gent. De snelweg werd een tijdlang volledig afgesloten. Verkeer dat vanuit Kortrijk richting Gent wilde rijden, moest de snelweg verlaten in Waregem. Zo raakten ook de secundaire wegen rond Waregem al gauw verzadigd.

Na een tijd kon de linkerrijstrook vrijgemaakt worden. Takeldiensten zijn, twee uur later, ter plaatse om het de vrachtwagen op de kant te zetten en het verkeer weer vlot rijdend te maken. via uitvoerstrook naar parking.