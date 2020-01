Vrachtwagen van 200.000 euro in brand gestoken

De bestuurder van de vrachtwagen woont een eind verder in de straat maar was niet aanwezig toen de brand uitbrak.

Toen de brandweer van Diksmuide verwittigd werd door een voorbijganger rukte die onmiddellijk uit. Maar eenmaal ter plaatse stond de cabine al in lichterlaaie. De brandweer kon enkel wat nablussen en de aanhangwagen beveiligen.

Volgens de branddeskundige zou de vrachtwagen in brand zijn gestoken. Er waren sporen van brandstichting in de bestuurderscabine. Ook zou geprobeerd zijn de dieseltank in brand te steken, maar dat mislukte. De vrachtwagen was eigendom van een firma uit Roeselare, en er zijn geen motieven om de brandstichting te verklaren. Voorlopig is er geen spoor van de dader.

De vrachtwagen met kraan en aanhangwagen was slechts twee jaar oud en had een prijskaartje van meer dan 200.000 euro.