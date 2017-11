De Lodewijk Coiseaukaai in Brugge is deels versperd nadat een vrachtwagen een groot deel van zijn lading houtschilfers verloor op de rijweg.

De bestuurder uit Namen reed de straat aan het Brugs politiehuis in toen de laadklep van zijn vrachtwagen plots open ging. De chauffeur stelde dit pas later vast en reed nog enkele honderden meter verder. Uiteindelijk kwam de lading houtkorrels op het wegdek terecht. Er wordt nu bekeken hoe de smurrie snel kan worden opgeruimd. De opkuis zal waarschijnlijk nog een poos duren. De politie is ter plaatse en regelt het verkeer.