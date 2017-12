Vrachtwagen veroorzaakt schade aan lichttunnel

In Oostende zijn betonblokken geplaatst in de zijstraten van de Adolf Buylstraat. Die moeten verhinderen dat vrachtwagens of andere voertuigen de straat kunnen binnenrijden.

Vannacht veroorzaakte een vrachtwagen schade de opgebouwde lichttunnel met kerstverlichting in de winkelwandelstraat. Die wordt vrijdag in gebruik genomen tijdens een grote lichtshow met de kerstman. De lichttunnel is 180 meter lang en bevat meer dan 230.000 lichtjes. Ondanks de opgestelde waarschuwing- en verbodsborden reed de vrachtwagenbestuurder de straat toch in via de Christinastraat. Daardoor raakten enkele metalen kabels met lichtjes beschadigd. Die worden hersteld. De bestuurder kreeg een proces-verbaal.