Het ongeval gebeurde vorig jaar in mei. Een motorrijder van 54 uit Roeselare belandde er onder de vrachtwagen. Even later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Volgens zijn advocaat kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet zien en volgens getuigen haalde de motorrijder de vrachtwagen ook rechts in, via de pechstrook. De politierechter heeft de vrachtwagenchauffeur dan ook vrijgesproken