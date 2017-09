Vrachtwagenchauffeur die kleuter doodreed toch vervolgd

Het parket heeft besloten de vrachtwagenchauffeur, die begin dit jaar 6-jarige Yamen in Brugge doodreed, te vervolgen. Volgens het parket is het een duidelijke zaak. Een technische formaliteit zorgde er echter voor dat de man nog geen dagvaarding in de bus kreeg.

De 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nederland had de kleuter moeten opmerken, volgens de deskundige. Het tragisch ongeval speelde zich af in februari, vlak voor de schoolpoort van kleine Yamen. Het jongetje was op weg naar de kleuterklas van het Sint-Lodewijkscollege en stak de Gistelsesteenweg in Sint-Andries over. De chauffeur was al gestopt om andere kinderen en ouders te laten oversteken, maar was te vroeg opnieuw vertrokken. De Nederlander zal dit jaar nog voor de politierechter verschijnen.

Het ongeval liet niemand onberoerd. Kort daarna volgde een polemiek rond schooloversteekplaatsen en of die wel veilig genoeg zijn. De man riskeert in ieder geval een rijverbod en een geldboete en misschien ook een gevangenisstraf.