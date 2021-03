Vrachtwagenchauffeur sterft bij treinongeval Dudzele

Bij een treinongeval in de haven van Zeebrugge is woensdagavond een 55-jarige Oekraïner om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De vrachtwagen van het slachtoffer botste op een overweg met een goederentrein. Het ongeval deed zich rond 18.50 uur voor in de Margareta van Oostenrijkstraat in de haven van Zeebrugge.

Omstandigheden onduidelijk

Volgens Infrabel gaat het om een aanrijding tussen een goederentrein en een vrachtwagen, maar de precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Voor de bestuurder van de vrachtwagen kwam alle hulp te laat. De 55-jarige Oekraïner bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de klap.

Vertragingen

Het incident op de goederenspoorlijn deed zich voor aan de spoorvertakking Dudzele. Daardoor was het reizigersverkeer tussen Dudzele en Knokke in beide richtingen onderbroken. Rond 20 uur kon het treinverkeer hernemen, weliswaar slechts over één spoor. Er is immers ook schade aan de bovenleiding. Reizigers moeten tussen Knokke en Brugge sowieso nog rekening houden met gevolgvertragingen.

Het Brugse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Het is voorlopig nog wachten op de bevindingen van de expert.