Gisteravond is even voor halfzeven een zwaar ongeval gebeurd op de N31 Zeebruggelaan in Lissewege.

Twee vrachtwagens reden er frontaal op elkaar in. De klap was bijzonder zwaar. Een Poolse vrachtwagen met oplegger die in de richting van Zeebrugge reed, botste er op een Nederlandse trekker. Beide chauffeurs zaten gekneld in hun cabine en werden door de brandweer bevrijd. Ze werden beiden naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de weg richting Zeebrugge volledig versperd. De takelwerken duurden een hele tijd.