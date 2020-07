Vrachtwagens testen stabiliteit brug Ingelmunster

De nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster wordt vandaag en morgen uitvoerig getest.

Door middel van 24 volgeladen vrachtwagens die hun gewicht over de brug zullen verdelen in verschillende opstellingen, wordt de stabiliteit van de brug getest. Die proeven starten om zes uur 's ochtends tot 's avonds. Na een positieve evaluatie gaat de brug open. De werken aan de brug liepen vertraging op nadat de brug in aanbouw vorig jaar vervormd geraakte door een zware knik. De bouw van de nieuwe Dorpsbrug maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. De nieuwe brug heeft een lengte van 286 meter en een comfortabele doorvaarthoogte van zeven meter voor schepen met drie lagen containers.

