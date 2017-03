Een vrederechter uit Oostende moet zelf voor de rechter verschijnen voor valsheid in geschrifte, diefstal, passieve omkoping en witwassen van geld.

Hij zou vooral misbruik gemaakt hebben van sociaal zwakke en bejaarde mensen, die hij eigenlijk moet beschermen. In plaats van hen te helpen, zou hij hen geld en waardevolle goederen afgetroggeld hebben.

De bal ging in 2014 aan het rollen. Het gerecht viel toen binnen in het appartement van de vrederechter, die sindsdien geschorst is. Dat gebeurde na een klacht van toenmalig staatssecretaris John Crombez en de Hoge Raad voor de Justitie.