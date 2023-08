Het Vredescollectief Ieper eist van het stadsbestuur controle tijdens de IJzerwake. Het collectief is misnoegd omdat de stad van plan is om een vergunning af te leveren als de organisatie het vredescharter tegen 16 augustus onvoorwaardelijk ondertekent.

Op de IJzerwake eind deze maand is Dries Van Langenhove gastspreker. Hij is de oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden en moet voor de rechter komen op beschuldiging van onder meer racisme. Het stadsbestuur is niet opgezet met zijn komst, maar zegt juridisch niets te kunnen doen. Het Vredescollectief wil straks een onderhoud over een sluitende controle waar ze ook zelf wil bij zijn. Dat laten ze weten in een open brief aan het Ieperse stadsbestuur.