Vredescollectief Ieper en 8-meicoalitie leggen bloemen neer tegen Frontnacht en IJzerwake

Frontnacht mag dan wel geschrapt zijn, de IJzerwake gaat als afscheuring van de IJzerbedevaart nog gewoon door op zondag. Naar aanleiding daarvan wilden de 8-meicoalitie en Vredescollectief Ieper een bloemlegging houden.

"Extreemrechtse organisaties roepen weer massaal op voor de IJzerwake. Ik begrijp als kind van verzetsmensen heel goed wat fascisme inhoudt. Extreemrechts gebruikt dezelfde demagogie als in de jaren '30. We kennen de geschiedenis en weten waar haat en racisme toe leiden. Met de 8-meicoalitie willen we waarschuwen voor het gevaar van extreemrechts", zegt de initiatiefnemer van de 8-meicoalitie Ellen De Soete.

Bij de symbolische actie was ook Simon Gronowski aanwezig. Hij kon in 1943 van een nazitrein springen. Zijn moeder en zus kwamen om in Auschwitz. Hij riep op niet in de val te lopen van het fascisme: "Extreemrechts, het nazisme, het racisme en het antisemitisme, waarvan ik slachtoffer werd, zijn een gevaar. Zij verspreiden haat en geweld. Het is een bedreiging voor ons allemaal."