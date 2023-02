Vredesontmoeting in Langemark

Het is vandaag exact een jaar en een dag na de Russische inval in Oekraïne. Wakker voor Vrede in Langemark wil met hun vredesontmoeting een statement maken.

Wakker voor Vrede organiseert 'Zij aan zij om vrede'. "We verbinden en versterken de vredeskrachten in de samenleving en werpen zo een dam op tegen geweld, oorlog, haat en extremisme.

"We staan dan ook uitdrukkelijk stil bij het immense leed en de verwoestende impact van oorlog. Maar vooral gaan we zij aan zij staan, wakker voor vrede, vastberaden om vredeskracht te zijn en elke vredeskracht in onze samenleving te versterken. Dat engagement is ons antwoord op het oorlogsgeweld dat woedt op amper een dagreis van hier én op veel andere plaatsen in de wereld", laat Peter Peene weten.

Er zijn verschillende getuigen aanwezig die werken aan vrede en hun verhaal vertellen.

Zij aan zij om vrede vindt plaats op zaterdag 25 februari om 17 uur in de Sint-Pauluskerk in Langemark.