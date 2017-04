Vredesvlag is 30 op 60 meter groot

Kers op de taart wordt de onthulling van “de grootste Vredesvlag ter wereld”, de voorbije weken gemaakt door een team van 30 Ieperse vrijwilligers. De vlag is maar liefst 30 op 60 meter groot en weegt 120 kg. De Vredesvlag is gemaakt in de 7 regenboog kleuren. Aan de vlag zijn maar liefst 120 handgrepen genaaid om de vlag te ontvouwen en in bedwang te houden. Op 14 mei zullen er effectief ook 120 vrijwilligers nodig zijn om om die vlag te dragen en te ontvouwen.

De hele dag zijn er trouwens activiteiten, onder andere een beiaardconcert met vredesliederen, en interreligieuze bijeenkomst, een grote picknick, muziek en dans, theatermonologen en de première van Y'parade, een film met 1.400 Ieperse kinderen als figuranten over de geschiedenis van Ieper.