Vreedzame manifestanten trekken door Ieper

Meer in het nieuws om 18:30

Hackerscollectief Anonymous houdt in Ieper een vredesmars. “De verkeerde mensen zijn aan de macht en er heerst teveel armoede en corruptie”, klinkt het bij organisatoren Tom Manaeghe en Sara Landuyt.

Organisatie OpAwakening vindt dat het sinds de Eerste Wereldoorlog nooit gestopt is met oorlog voeren. “Het zijn nog altijd moeilijke tijden. Daarom kiezen we ervoor om symbolisch in Ieper te manifesteren.” De mars moet een voorbereiding zijn voor het internationale protest ‘Million Mask March’ op zondag 5 november.

Hoewel de leden van Anonymous om hun witte Guy Fawkes-maskers bekendstaan, wandelen ze vandaag gewoon herkenbaar door de straten. Dat moet, want het is bij wet verboden om verschuild in het openbaar te komen.