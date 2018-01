Vrees voor 35 ontslagen bij Carrefour Sint-Kruis-Brugge

Vanmorgen waren er al 2 personeelsvergaderingen. De hypermarket (met een grote non-food-afdeling) wordt een gewone Carrefourmarket (zonder non-food-afdeling). Dat betekent wellicht dat van de 85 personeelsleden er een 35-tal zou worden ontslagen. Dat zegt ACV-vakbondsafgevaardigde Tristan Cools. De hypermarkets in Koksijde en Sint-Eloois-Vijve zouden gespaard blijven.

BUSINESS AS USUAL

Ondertussen is de Carrefour in Sint-Kruis-Brugge gewoon open, in afwachting van meer nieuws. In 2010 stond de winkel ook al in het oog van de storm. Toen dreigde een volledige sluiting. Maar die kwam er uiteindelijk niet. De onrust nu lokt hevige emoties uit bij het personeel én de klanten.