Vreugde bij jeugdbewegingen: "Eindelijk op kamp"

De jeugd heeft weer iets om naar uit te kijken. Na een teleurstellende paasvakantie, mogen kinderen en jongeren eindelijk weer op kamp én ze mogen er blijven overnachten. Het maximum van 50 kinderen plus leiding zorgt echter wel voor wat organisatorische problemen. De KSA Meisjes van Izegem gaan op kamp naar Arendonk, maar om iedereen te kunnen meenemen moet de leiding op zoek naar oplossingen: geen 10 dagen op kamp, maar wel twee kampen van vijf dagen.

Kinderen worden ingedeeld in bubbels

De kinderen worden bovendien ingedeeld in bubbels en er is meer ruimte nodig om de bubbels op afstand van elkaar te houden. “Er is veel plaats, maar als we moeten voorzien dat alle bubbels van elkaar kunnen blijven en er genoeg eetruimtes zijn, kan het zijn dat het niet haalbaar is als we meer dan 6 bubbels hebben”, vertelt Frauke Vandenbroucke (KSA Meisjes Izegem). De kinderen zelf lijken zich echter weinig te storen aan de maatregelen en zijn vooral blij dat ze eindelijk terug op kamp kunnen gaan.