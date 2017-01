Vriend van vermoord meisje stelt zich burgerlijke partij

De vriend van Sofie Muylle, de 27-jarige vrouw uit Roeselare die vorig weekend werd vermoord in Knokke, stelt zich burgerlijke partij. De Bruggeling is geen verdachte volgens zijn advocaat en werkt zo goed mogelijk mee aan het onderzoek.

Intussen is er ook nog altijd geen spoor naar een eventuele dader. Het mysterie rond de moord op Sofie Muylle blijft. Vast staat dat ze in de nacht van zaterdag op zondag na een bezoek aan de Kitch Club met haar vriend naar een pianobar trekt. De volgende dag vinden wandelaars haar lichaam meer dan één kilometer verderop, onder een houten terras op het strand. De vriend van het slachtoffer wordt ondervraagd, maar als getuige en niet als verdachte, zegt zijn advocaat.

Luc Arnou, advocaat vriend slachtoffer: “Het is voor hem moeilijk om te aanvaarden dat hij als dader wordt beschouwd. Je mag niet vergeten dat hij een relatie had met Sofie en dat hij hier een slachtoffer is.”

Uit de beelden van bewakingscamera’s blijkt nu dat Sofie wel degelijk alleen uit de bar stapt, zonder haar vriend. Die gaat op zoek naar zijn naar partner, maar vindt haar naar eigen zeggen niet.“Het is niet aan ons om te oordelen of hij vrijgepleit moet worden op basis van camerabeelden of niet. Wij kennen het onderzoek niet. Maar mijn cliënt pleit onschuldig. Hij heeft er niks mee te zien en mag zeker niet als dader beschouwd worden.”

Wie Sofie dan wel vermoord heeft, blijft een raadsel. Wellicht is ze verstikt.