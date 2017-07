Vrienden en kennissen over drama in Moere

Het meisje van 18 voelde zich al wekenlang gestalkt en bedreigd door haar ex-vriend. Ze riep dinsdagavond bescherming in van haar oma en opa. Ook zij werden bij de aanval van de ex-vriend om het leven gebracht. Vrienden en kennissen van het slachtoffer reageren vol ongeloof en verdriet, ook Caroline Deryckere. Zij is lerares Nederlands aan het Maria Margaretainstituut in Kortemark en gaf twee jaar lang les aan het meisje dat dinsdagavond is vermoord. "Het was vooral een heel lieve meid. Ik herinner me vooral wat ze in klasgesprekken vertelde", zegt de lerares. "Ze was een heel volwassen meid voor haar leeftijd. Een grote mensenvriend en dierenvriend ook. Dat sprak mij heel erg aan".

"Het ging de laatste maanden niet goed met haar vriend, vertelt haar vriendin Cassandra Debeuckelaere. "Zij deed alles voor die jongen omdat ze hem echt wel graag zag. Die jongen was niet echt goed voor haar. Ik raadde het haar nog af. Ze was zo verliefd op hem".

Veel mensen reageren met afschuw op de feiten die dinsdagavond in Moere gebeurden. Ook de grootouders waren in de streek erg gerespecteerd. Aan hun huis liggen inmiddels bloemen.