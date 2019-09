Vrienden eren overleden Pepijn Buyse

Gisterenavond vertrokken 65 vrienden, familieleden en kennissen van Pepijn Buyse voor hun wandeling van Veurne naar Tielt. Tijdens de laatste 10 kilometer kregen ze het gezelschap van nog eens 70 extra wandelaars. Twee geleden organiseerden de vrienden van Pepijn ook al eens een benefiet, die bracht toen 15.000 euro op voor TEJO, een organisatie die therapeutische begeleiding biedt aan jongeren.

“Het was lastig, maar het weer was wel ideaal. ’s Nachts zagen we ook enkele vallende sterren, symbolisch”, vertelt de papa van Pepijn, Dries Buyse. Hij wandelt de volledige tocht mee, want voor hem is het duidelijk: psychische problemen en zelfdoding moeten dringend uit de taboesfeer. Hij steunt het engagement van de vrienden van Pepijn dan ook volledig. “Het is prachtig om te zien, maar ook een stukje confronterend. Ik had hier niet moeten zijn, maar hij wel. Maar ja, oké, het is zoals het is, maar wij hebben gekozen om er niet over te zwijgen en zijn vrienden helpen mij daarbij. Ze zijn een hele grote steun voor mij.”