Vrieskou: Brandstofhandelaars willen uitzondering op rusttijden

De sector van de brandstofhandelaars vraagt een uitzondering op de verplichte rij- en rusttijden. Oorzaak is de verhoogde vraag, waardoor klanten soms dagen moeten wachten op een levering.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit bekijkt momenteel de aanvraag. De Europese Commissie moet toelating geven voor de uitzonderingsmaatregel.

Brandstofhandelaars krijgen de laatste tijd tot 3 keer meer oproepen dan normaal. "Oorzaak is het aanhoudende winterweer en de tendens om kleinere hoeveelheden te kopen", zegt Johan Mattart van de Belgische Federatie van Brandstofhandelaars.

Klant uit de nood helpen

De chauffeurs van de brandstofwagens moeten wekelijks 45 uur onafgebroken rusten. Een brandstofhandelaar die op zaterdagmiddag een klant uit de nood helpt, kan daardoor op maandagmorgen niet uitrijden. De federatie vraagt daarom een uitzondering op de rij- en rustttijden.

Op het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is te horen dat de FOD Mobiliteit de aanvraag onderzoekt, onder meer via navraag bij andere Europese landen met een gelijkaardige problematiek. Op basis van dat onderzoek zal de minister beslissen of hij een aanvraag indient bij de Europese Commissie, die voor zo'n uitzondering groen licht moet geven.