Vrieskou legt treinverkeer tussen Ieper en Poperinge stil

Er waren zaterdagochtend door de kou vooral problemen met het internationaal treinverkeer vanuit Brussel richting Frankrijk. Maar ook het spoornet in West-Vlaanderen had last van de vrieskou. Zo rijden er sinds 08.00 uur deze ochtend geen treinen tussen Ieper en Poperinge. Volgens Infrabel is de oorzaak schade aan een bovenleiding en een stroomafnemer op een trein. Het zou kunnen dat de vrieskou daar voor iets tussen zit. Pas vannacht of morgenochtend zal de schade hersteld zijn.

Winterplan

Bij Infrabel geldt er een winterplan, waardoor sporen en bovenleidingen extra worden gecontroleerd. De hele week leverde de vrieskou amper problemen op. Dat op zaterdag drie incidenten plaatsvonden, heeft volgens Infrabel mogelijk te maken met het feit dat het iets vochtiger is zaterdag dan de voorbije dagen.