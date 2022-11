Vrij voor brandstichting, maar dan grijpt verdachte naar een mes

Een 58-jarige vrouw uit Oostduinkerke is door de Veurnse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verboden wapenbezit. Na een verhoor over brandstichting mocht de verdachte beschikken, maar ze ging vervolgens een buurman te lijf met een mes.

De brandweer van de zone Westhoek werd vrijdag om rond 14u30 opgeroepen voor een uitslaande brand op een camping in de Kinderlaan, op de grens van Nieuwpoort en Oostduinkerke. Ter plaatse sloegen de vlammen uit het raam van een opslagplaats. De bewoners konden het pand tijdig verlaten, maar de bovengelegen woning werd wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden op de camping te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert werd het vuur aangestoken. In dat kader werd een 58-jarige vrouw opgepakt als verdachte. "Vermoedelijk kadert het in een echtelijke ruzie", communiceerde het parket zaterdag. Na verhoor mocht de verdachte zaterdag echter al beschikken. Ze werkte zich snel weer in nesten door verhaal te gaan halen bij een overbuur. Tijdens dat incident zou ze een messteek uitgedeeld hebben. Het slachtoffer liep hierbij een snede op in de kin. Naar aanleiding van die steekpartij werd de Oostduinkerkse vrouw zondag opnieuw gearresteerd.

De Veurnse onderzoeksrechter besliste maandag om de vijftiger aan te houden op verdenking van verboden wapenbezit en van opzettelijke slagen en verwondingen. Voor opzettelijke brandstichting zit ze dus niet in de cel, maar het onderzoek naar die feiten loopt uiteraard wel nog. Donderdag zal de raadkamer in Veurne oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.

Lees ook: