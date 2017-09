Dat heeft de bevoegde minister Joke Schauvlieghe aangekondigd in de commissie landbouw. Ook over de schade die de late vorst in april aanrichtte bij fruitbomen, zal er een beslissing genomen worden. Het ziet er naar uit dat er effectief een tussenkomst zal komen. Alleen kon de minister nu nog geen bedragen noemen, per gemeente. Een uitbetaling laat hoe dan ook nog drie maanden op zich wachten.