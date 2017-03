De buurt heeft het plan om de A10 te verlanen en er een groenere zone van te maken kunnen bekijken. Ook het stadsbestuur dringt al lang aan op deze verlaning. Het zou ook goed zijn voor de luchtkwaliteit in de wijk.

Vrijdag wil Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts zich buigen over het plan. Pas dan zal duidelijk zijn of er geld is voor een stuk minder snelweg en minder hinder in de wijk.