Vrije en onbezonnen sfeer op coronavrij festivalterrein Alcatraz

Het Metal Festival Alcatraz in Kortrijk is gestart, vandaag met meer dan 11.000 bezoekers die ofwel een vaccinatiebewijs voorleggen of een test laten afnemen.

Alcatraz heeft zichzelf uit voorzorg een daglimiet van 12.000 bezoekers opgelegd. De festivalweide is een coronavrije zone. Dat betekent dat het mondmasker uit mag en ook de afstandsregel vervalt. De capaciteit op de weide is vergroot om iedereen voldoende ruimte te geven. Organisator Bernard De Riemacker: "We willen een goede sfeer dat mensen echt niet te veel op elkaar geplakt staan, dat mensen op hun gemak kunnen eten. Dat er genoeg ruimte is voor mensen die echt niet dicht bij elkaar willen staan. Ze zijn er ook nog altijd."

Iedereen die op de festivalweide van Alcatraz wil komen, moet eerst in Hal 3 van Kortrijk Xpo of een vaccinatiebewijs voorleggen of een test ondergaan. Daarna gaat het met de pendelbus richting Lange Munte. Het was even aanschuiven, maar het controleren gaat vlotjes. Voor wie op de camping verblijft en de volledige driedaagse meemaakt is ook een testcentrum ingericht.