Vrijspraak gevraagd in zaak dodelijk ongeval Amy-Love

Ruim anderhalf jaar geleden overleed ze terwijl ze samen met vriendinnen een broodje zat te eten voor een bankje op de markt. Ze raakte gekneld toen een geparkeerde wagen, met een demente vrouw aan boord, vooruitschoot en haar verpletterde. Dat gebeurde toen de echtgenoot van de vrouw een boodschap was gaan doen.

Aanvankelijk had het parket de zaak geseponeerd omdat de vrouw dementerend is, maar de ouders van het slachtoffer daagde het bejaarde koppel voor de politierechtbank. De rechter stelde een psychiater en een autodeskundige aan om te onderzoeken hoe de wagen zo plots vooruitschoot en of de vrouw nog goed bij haar zinnen is. De raadsmannen van beide partijen houden er alvast verschillende interpretaties op na. Een complexe zaak dus, en politierechter Peter Vandamme wil zichzelf de nodige tijd gunnen om een vonnis te vellen. De uitspraak wordt verwacht op 16 januari.