Vrijspraak voor brandstichting, maar wel straf voor uithaal met mes in Oostduinkerke

De brandweer van de zone Westhoek moest in november vorig jaar naar de Kinderlaan op de grens van Nieuwpoort en Oostduinkerke, voor een uitslaande brand. Ter plaatse sloegen de vlammen uit het raam van een opslagplaats. De bewoners konden het pand tijdig verlaten, maar de woning erboven was wel tijdelijk onbewoonbaar.

Toen bleek dat het vuur was aangestoken pakte de politie de vrouw van 58 op. Na verhoor was ze weer vriij, maar daarop ging ze verhaal halen bij een overbuur en stak daarbij met een mes. De buur hield er een snijwonde in de kin aan over.

Vrij voor brandstichting

De vrouw is daarom opnieuw aangehouden. Haar advocaat vroeg nu wel de vrijspraak voor de brandstichting, met succes dus. Omdat de uithaal met een mes gebeurde onder invloed van alcohol vroeg ze daarvoor opschorting van straf, maar daar ging de rechter niet op in.

