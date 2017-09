Vrijspraak voor vechtpartij met blindheid tot gevolg

Twee jaar geleden kregen beiden het met elkaar aan de stok in een frituur in Bredene. De man had net zijn relatie met haar vriendin verbroken en daarop ging ze haar verhaal halen. Tijdens de ruzie kwam de vrouw door een klap op de grond terecht. Daarbij werd haar oog geperforeerd door de hoek van haar bril. Het slachtoffer raakte blind aan dat oog en was tot overmaat van ramp al blind aan haar andere oog. De verdediging vroeg de vrijspraak omdat de vrouw eerst met haar handtas had staan zwaaien en daardoor die handtas in haar gezicht had gekregen.

De rechter stelde vast dat het slachtoffer niet ontkent dat ze als eerste in het gezicht van de beklaagde sloeg. De slag van de man was dus enkel een reactie.