Vrijwilligers begeleiden ouderen naar Concertgebouw Brugge

Klassiek is dit seizoen echt voor iedereen. Toch zeker in het Concertgebouw Brugge, met het project 'Vier het Leven'. Vrijwilligers halen mensen die niet meer in het concertgebouw raken bij hen thuis op, gaan mee naar het concert en blijven achteraf nog even hangen om iets te drinken.

Zo kunnen mensen genieten van cultuur, en tegelijk ook weer onder de mensen komen. En het doet hen zichtbaar deugd.

Vrijwilligers Bruno en Mieke van Vier het Leven hebben Thérèse meegebracht. Zij raakt anders moeilijk tot hier, vanavond heeft ze het perfecte gezelschap. Thérèse: “Voor mij gaat hier een wereld open. Dat concert: ik ken niets van klassiek, maar ik hoor dat wel heel graag. Ik ben daar betoverd om.”

Vier het Leven werkt met vrijwilligers. Die vond het Concertgebouw vooral bij het eigen publiek: ze brengen dit seizoen twee tot drie keer per maand mensen naar hier die hier anders niet geraken. “We zorgen dat ze hier hun plaats terugvinden, we halen de tickets op, begeleiden hen naar hun plaats en blijven bij hen zodat ze altijd iemand hebben op wie ze kunnen terugvallen als ze iets nodig hebben. En we nemen nadien nog een drankje samen en we praten even na over wat ze meegemaakt hebben,” vertelt vrijwilliger Bruno Uten.

