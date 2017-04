Vrijwilligers delen voedselpakketten uit aan vluchtelingen

Een tiental West-Vlaamse vrijwilligers hebben voedselpakketten samengesteld en verdeeld onder de vluchtelingen in Duinkerke. Overal in de Noord-Franse havenstad zwerven groepen vluchtelingen. Na de brand die het vluchtelingenkamp een week geleden verwoest heeft, weet niemand nog hoe het verder...

Ze krijgen geen hulp, overleven op straat en soms wordt een groep opgepakt om dan naar een ander kamp in Frankrijk overgebracht te worden. Aan de kerk in Gijverinckhove stellen vrijwilliger tientallen voedselpakketten samen voor de vluchtelingen in Duinkerke. De pakketten bevatten onder andere brood, vleeswaren en visconserven. Om het eten te bekostigen werd geld ingezameld via sponsors. De auto’s van de vrijwilligers worden volgestouwd en rond de middag vertrekt de karavaan naar Duinkerke, op goed geluk, want niemand weet waar de vluchtelingen rondzwerven.

Niemand weet hoe het nu verder moet en ook de autoriteiten weten het duidelijk evenmin.