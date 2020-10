Vrijwilligers gaan in 150 West-Vlaamse gemeenten toegankelijkheid voetpaden na

Voor minder mobiele mensen betekent de kleinste hindernis al gevaar om te vallen. Naar aanleiding van de Dag van Chronisch Zieken op 11 oktober wil Samana daarom West-Vlaamse gemeenten aansporen om voetpaden comfortabel te maken voor iedereen.

Na fietspaden, ook voetpaden

“De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor veilige fietspaden en dat is goed. Die omslag is ook nodig voor voetpaden”, vertelt Joke Tanghe van Samana West-Vlaanderen. “Voetgangers zijn de grootste groep weggebruikers, maar ze krijgen toch het vaakst met hindernissen te maken. Geef voetgangers dus meer comfort. Als een voetpad goed is voor minder mobiele mensen, is het goed voor iedereen.”

Knelpuntenlapjes

Zondag vinden er in totaal 180 wandelingen plaats in 150 gemeentes. Met gebreide knelpuntenlapjes worden obstakels en hindernissen aangeduid. Die worden daarna doorgegeven aan het gemeentebestuur.

(lees verder onder de foto)

Om goed te kunnen passeren met een kinderwagen, een rolstoel of een rollator, is er minstens 1,20 meter vrije ruimte nodig op het voetpad. “De laatste maanden hebben we allemaal gevoeld hoeveel deugd een wandelingetje kan doen. Laat ons ervoor zorgen dat iedereen zich goed kan voelen op het voetpad”, besluit Joke Tanghe.