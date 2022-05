Vrijwilligers opnieuw vertrokken met hulpgoederen voor Oekraïne

Ze doen dat al voor de zesde keer, met onder meer kledij, dekens en medisch materiaal. Maar ze halen er ook kinderen op en brengen ze naar gastgezinnen hier. "De bedoeling is om zo veel mogelijk mensen op te halen en naar België te brengen. Dit vooral om mensensmokkelaars voor te zijn en te hopen dat ze hier in goede omstandigheden zullen opgevangen worden", vertelt initiatiefnemer David Vander Maelen.

Minder hulp

Ook na twee maanden oorlog blijft het nodig om ook hulpgoederen naar daar te brengen, al wordt het aanbod steeds kleiner. Peter Vandaele, vrijwilliger: "Het is inderdaad minder dan in het begin. De eerste keer dat we reden waren de auto's vol met hulpgoederen. Dan hadden we zelfs aanhangwagens. Nu kan het allemaal in de minibusjes."

"Maar ik vind het nog nodig om mee te gaan, absoluut. Ik heb de mensen gezien in Oekraïne. Daarvoor doe je het, dat die mensen zijn enorm dankbaar. Ik vind het onze plicht om dat te doen. Moest het hier oorlog zijn, zouden we ook graag geholpen worden", vertelt Peter.

Vol goede moed

De vrijwilligers beginnen vol goede moed aan een tocht van bijna 2.000 kilometer, maar vanzelfsprekend is het allemaal niet meer. "Veel organisaties die transport deden, beginnen de moed op te geven, omdat het blijft aanslepen. Financieel is het heel moeilijk om aan centjes te komen om de busjes te kunnen betalen, de overnachtingen van de vluchtelingen, de diesel..."

Vanavond houden de busjes even halt in Leipzig om dan morgen door te reizen naar de grens. Zondag komen ze alweer terug.