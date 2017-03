Vrijwilligers pakken zwerfvuil aan

Langs de Ieperse Zuiderweg hopen ze een traject van 8 kilometer in beide rijrichtingen schoon te maken. Onder andere 30 vrijwilligers van zwemclub ISWIM helpen daarbij, maar daar krijgen ze wel een vergoeding voor. “Met de 200 euro die we vandaag verdienen hebben we al een teambuilding gepland”, zegt Maaike Pype.

Vorig jaar is 21 ton zwerfvuil verzameld in de 19 gemeenten van de afvalintercommunale. De hele Westkust en Westhoek liggen er vandaag weer even netjesbij. In totaal is er 2.500 km onder handen genomen.