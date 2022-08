Vrijwilligers verwerken 1 miljoen bloemen voor Bloemencorso

De voorbereidingen zijn volop bezig, tientallen vrijwilligers verwerken 1 miljoen dahlia's in een race tegen de klok. Ze werken dag en nacht door. Vaak gaat het om indrukwekkende constructies van meters hoog. Er is geen tijd te verliezen want met verwelkte bloemen kan je niks beginnen.

Thema van het bloemencorso is 'Er op uit!'. Een verwijzing naar de voorbije twee jaar waarin we veel moesten missen. Ook het Blankenbergse topevenement. Al meer dan een eeuw is het corso de fleurige afsluiter van het Blankenbergse zomerseizoen. De bloemen komen uit Nederland. Vers van het veld. Ondanks de hete zomer is de kwaliteit van de bloemenoogst zeer goed. Uitzonderlijk zelfs.

Wie de vrijwilligers zelf eens aan het werk wil zien kan morgen in de verschillende loodsen terecht.