Vroeg 'sneeuw'tapijt in Ieper

Deze voormiddag werd de Stationsstraat in Ieper afgesloten door een defect aan een kalkinstallatie.

In een appartementsblok zijn pleisteraars bezig met het bepleisteren van binnenmuren. Daarbij ontstond er een lek in de leiding van de kalktoevoer, waardoor er heel wat kalk uit de leiding weggespoten werd. Het was één grote stofwolk. De kalk kwam neer op de straat en het leek er een groot sneeuwtapijt. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek weer kalkvrij te maken.