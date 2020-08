Vroege druivenpluk in Heuvelland

In het Heuvelland is de druivenpluk van start gegaan. Al voor het derde jaar op rij start de oogst al in augustus. Een extreem vroege pluk, en dat komt niet alleen door het goede weer.

Heel wat wespen maken bepaalde druivenrassen kapot.

Op het wijndomein Entre Deux Monts, tussen de Rode en de Zwarte Berg in Westouter, start de pluk van de eerste druiven. Het gaat om de Sieger, een rose druif om witte wijn mee te maken. Hoewel de trossen nog niet helemaal zijn afgerijpt is het redden wat te redden valt. Want wespen zuigen alle suiker uit de druiven.

Het bestrijden van de wespenplaag is onbegonnen werk. Gelukkig gaat het maar om 1000 wijnstokken, en zijn de vijf andere druivensoorten minder gevoelig. Het is al het derde jaar op rij dat de pluk in augustus van start gaat.

De meeste druiven worden pas later in september geoogst. Ondanks de wespenschade belooft 2020 een goed wijnjaar te worden. Ook de impact van corona op de wijnbouw blijft beperkt.