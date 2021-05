Vroege vogels voor ontbijt in café 'De Labberleute'

Vandaag is het de eerste dag dat de terrassen sinds lang opnieuw open mogen en daar kunnen de klanten van café 'De Labberleute' in Aalbeke niet vroeg genoeg bij zijn. Onder strikte veiligheidsmaatregelen hebben de uitbaters voor de gelegenheid ontbijt voorzien.

Stipt om 8 uur staan al enkele klanten te popelen om op het terras van hun favoriete café te kunnen ontbijten. In tegenstelling dat veel andere mensen nemen zij er de regen er graag bij.

Door de veiligheidsmaatregelen is er aan de organisatie van het ontbijt een lange voorbereiding aan vooraf gegaan.Ontbijten kan in beperkte groepjes en als je rondloopt is het dragen van een mondmasker verplicht, maar de klanten genieten toch al van dit gezellig samenzijn.