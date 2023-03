Vroegere Kortrijkse belleman herleeft op podium

De leerlingen van de afdeling theater van het Conservatorium in Kortrijk hebben gisteravond een opmerkelijke voorstelling opgevoerd over de vroegere belleman van Kortrijk, Peter Arthur Caesens. Hij kwam om het leven, toen zijn huis drie jaar geleden in vlammen opging.

Caesens was een volksfiguur en een creatieve duizendpoot. De voorstelling is gebaseerd op zijn dagboeken.

Op basis van dagboeken

40 leerlingen van het Conservatorium Kortrijk hebben de dagboeken van belleman Peter Arthur Caesens in een voorstelling gegoten.

"Zijn dagboeken zijn een fantastisch geschrift vol met landschappen, beelden, vormen, abstracties, schilderijen, kunstwerken, visioenen, hallucinaties", zegt regisseur Bart De Wildeman. "Met ander woorden, we kregen de hele voorstelling cadeau."

(lees verder onder de foto)

'Tribute voor Peter Arthur'

Peter Arthur Caesens kwam in 2020 om het leven bij een nachtelijke brand in zijn huis. Zijn bibliotheek van vermoedelijk anderhalf miljoen boeken en tijdschriften ging in vlammen op.

Directeur van het Conservatorium Kortrijk Erik Desimpelaere: "Wat we eigenlijk doen vanavond is een ‘tribute’ brengen aan Peter, aan onze oud-leerling. Het is wel heel fijn dat we voor deze voorstelling een samenwerking kunnen maken tussen theater Antigone en het conservatorium, wat een ongelofelijke match is."

De voorstelling schetst een eigenzinnig beeld van een jonge kunstenaar op zoek naar zijn plek in de wereld. Peter Arthur Caesens was een markante figuur, een vreemde vogel, een dwarsligger, maar hij was vooral zichzelf.

Bekijk ook: "Zware brand in Kortrijk: één dode, 50 mensen geëvacueerd" (02/02/2020):