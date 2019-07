Een vrouw van 32 uit Vlamertinge is in Vladslo verongelukt na een crash met haar paramotor

Volgens de politie was de vrouw samen met haar man en vader aan het vliegen, toen ze plots in een horizontale spiraal terechtkwam. Ze viel naar beneden en kwam in het struikgewas terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar er kon helaas geen hulp meer baten. De luchtvaartautoriteiten komen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.