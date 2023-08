Vrouw (47) thuis dood gevonden in Bissegem, partner opgepakt voor verhoor

Er loopt een onderzoek naar het verdacht overlijden van een vrouw van 47 in Bissegem bij Kortrijk. Ze is vanmorgen dood gevonden bij haar thuis. Haar partner is opgepakt voor verhoor.

Het zou gaan om een verdacht overlijden. Experts van de gerechtelijke politie hebben in elk geval de hele ochtend sporenonderzoek uitgevoerd in het huis in de Hendrik Dewildestraat. "Het labo en de wetsarts werden ter plaatse gestuurd en er zal een autopsie volgen," zegt de politie.

Het parket bevestigt het verdacht overlijden van de vrouw. Het was haar partner die de vrouw heeft gevonden. Hij is opgepakt voor verhoor, omdat hij als laatste de vrouw in leven zag.