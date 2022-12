Vrouw (60) om het leven gebracht in Marke bij Kortrijk

In de Monseigneur Callewaertstraat in Marke (deelgemeente van Kortrijk) is zondagavond een vrouw van 60 om het leven gebracht, naar verluidt met een mes. Haar kleinkind van negen was in huis en ging nog hulp halen. De dader zou gevat zijn. Het parket communiceert pas morgen.

De Monseigneur Callewaertstraat in Marke is al sinds iets voor acht uur vanavond afgezet. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt naar een verdacht overlijden. Volgens onze informatie is er een vrouw van zestig om het leven gebracht met een mes. Een man drong het huis binnen waar de vrouw sinds eind juni deze zomer woont met haar kleinkind, een meisje van negen. Hij had het op de vrouw gemunt, waarom is niet duidelijk.

Kleinkind gaat hulp halen

Eerder waren er al interventies van de politie die meermaals werd opgeroepen omdat het er luid aan toe ging in de woning. De vrouw kreeg vanavond volgens onze informatie een messteek die haar fataal werd. Het meisje rende weg op straat en ging hulp halen. Even later kwamen een ziekenwagen en de MUG ter plaatse, maar voor de vrouw kon geen hulp meer baten.

De dader was op de vlucht, maar zou volgens onze info gevat zijn. Ook de recherche kwam ter plaatse. Het parket bevestigt op dit moment enkel dat er een onderzoek loopt naar een verdacht overlijden en communiceert pas morgen vanaf tien uur verder.