De vrouw van 65 die vrijdag levensgevaarlijk gewond raakte bij een uit de hand gelopen burenruzie is overleden. Haar toestand was sinds vrijdagavond kritiek. Dat bevestigt het parket.

Vrijdagavond verwittigde een getuige de hulpdiensten voor een burenruzie op het appartementencomplex in de Minister Tacklaan in Kortrijk. Daarbij raakte een vrouw van 65 levensgevaarlijk gewond, ze werd brutaal in elkaar geslagen door de zus van haar overbuur. De zus verschijnt morgen voor de raadkamer. Haar broer is eerder al veroordeeld voor geweldpleging. Hij was vrij onder voorwaarden maar die heeft hij dus geschonden.

