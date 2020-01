Vrouw (73) bekomt van gijzeling Deerlijk, week later nog geen daders opgepakt

"Ik wens dit niemand toe," zegt slachtoffer Régine. "Ik kom 's nachts telkens wakker op het uur dat het toen gebeurde, en dan slaap ik slecht."

Er zijn ook camerabeelden van de daders, maar zeven dagen later is er dus nog altijd geen spoor. De exacte berekening van de buit is nog bezig. Maar ze gingen er vandoor met de duurste en nieuwste stukken uti de collectie.

Op camerabeelden van de E17 is die nacht een wagen te zien die aan 180km per uur richting Frankrijk rijdt, die auto is gestolen.​