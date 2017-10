Vrouw (81) moet 100.000 euro ophoesten voor tuinsanering

Dat is de nachtmerrie die Erna Algoedt uit Koolskamp momenteel aan het beleven is. Erna moet haar tuin saneren die vervuild is door een leeggelopen mazouttank. Een vandalenstreek, zegt zij, een darm die afgerukt is, maar de verzekering wil daar niet van horen.

Steunfonds

Toen Erna thuiskwam van een ziekenhuisopname, begaf de kachel het plots. De mazouttank was nochtans net daarvoor gekeurd en goed bevonden. Erna moet haar tuin saneren, maar dat kost een bom geld. Zoon Mario Eeckhout en zijn zus Chris bleven niet bij de pakken zitten en hebben een steunfonds opgericht. Zo kan Erna misschien toch nog in haar huis blijven wonen. Wie Erna wil steunen, kan terecht op steunfondserna.weebly.com